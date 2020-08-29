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10:32

В Госдуме предложили запретить караоке до конца года

фото ЗакС политика В Госдуме предложили запретить караоке до конца года

Депутат Госдумы Дмитрий Сухарев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением временно запретить в развлекательных заведениях услуги караоке, передаёт RT.

Сухарев заявил, что многие эксперты, в том числе иностранные, связывают караоке с повышенным риском заражения коронавирусом. Запрет на караоке он предлагает установить до конца 2020 года.

При этом, считает депутат, при запрете на караоке такие заведения смогут продолжать работу как организации общественного питания.

Пока в России известно о 980 заразившихся коронавирусом за все время эпидемии.


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