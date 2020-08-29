Активистку "Гражданского общества" задержали в копицентре при печати плакатов

Активистку "Гражданского общества" Елену Минейкину задержали, когда она в копицентре распечатывала плакаты для акции солидарности у Гостиного двора, сообщили в Twitter организация и знакомая задержанной.

По их словам, Минейкину задержали, когда она пришла в копицентр распечатать плакаты. Ее увезли в 78-й отдел полиции, что именно ей вменяют – неясно.

Тем временем у Гостиного двора продолжается акция солидарности в поддержку Навального, протестов в Хабаровске и Беларуси. По оценкам корреспондента ЗАКС.Ру, в ней участвуют несколько десятков человек, пока акция проходит мирно.