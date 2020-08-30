Чебыкин высоко оценил готовность школ к новому учебному году

Депутат петербургского парламента Константин Чебыкин посетил гимназию Петербургской культуры (№32) и сделал вывод о высоком уровне готовности школ Василеостровского района к наступающему учебному году. По мнению законотворца, перед возможными опасностями в виде коронавируса и его последствий учебные заведения смогли в должной мере вооружиться.

"Своевременное и оперативное перераспределение бюджета позволило приобрести необходимые приборы и средства для обеспечения безопасности учеников и педагогического состава. Наши школы не так переполнены, как в некоторых районах Санкт-Петербурга, поэтому директора сходятся во мнении, что изменение графиков и организации занятий не окажет влияния на качество получаемых знаний", - цитирует Чебыкина его пресс-служба.

По его словам, учебный год будет не менее необычным, чем предыдущий. Чебыкин выразил готовность оказывать помощь школам в случае, если они не смогут самостоятельно справляться с эпидемией.

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