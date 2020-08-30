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11:06

В России выявили коронавирус у еще 4980 человек

фото ЗакС политика В России выявили коронавирус у еще 4980 человек

Правительственный сайт "стопкоронавирус.рф" опубликовал официальные данные о заражении россиян коронавирусной инфекцией нового типа в течение последних 24 часов. С утра прошлого дня распространенный диагноз зарегистрировали еще у 4 980 соотечественников. На первом месте, как и прежде, оказалась Москва (+695), за ней следуют Петербург (+186) и Подмосковье (+165).

За прошедшие сутки летальный исход наступил у 68 людей с инфекцией, а выздороветь в течение этого времени смогли 2 599 пациентов.

Всего с начала пандемии в России инфекционное заболевание COVID-19 выявили у 990 326 человек, а не смогли пережить недуг 17 093 зараженных. Россия продолжает занимать четвертую строчку в рейтинге государств, пострадавших от распространения заразы, ставшей одним из главных символов года. Впереди нее находятся только США, Бразилия и Индия.

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