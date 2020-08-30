18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:49

Белковский находит неприличной критику омских врачей, лечивших Навального

фото ЗакС политика Белковский находит неприличной критику омских врачей, лечивших Навального

Публицист и политолог Станислав Белковский, длительное время специально не комментировавший инцидент с отравлением оппозиционера Алексея Навального, впервые развернуто высказался по этой теме. Помимо признания политических заслуг и достоинств Навального, эксперт решил остановиться на поведении его сторонников, которые, по мнению Белковского, несправедливо упрекают российских медиков. Аналитик уверен, что, при всем давлении со стороны властей врачи все же смогли оказать политику жизненно важную помощь, о чем склонны забывать некоторые из критиков.

"Потоки грязи, которые обрушились на омских врачей, неприличны.  <...> Как минимум, омские врачи спасли Алексею жизнь, не правда ли? Требовать от них, чтобы они выдали какие-то медицинские тайны — это противоречит как этике, так и формальному законодательству. Врачам просто запрещено законом говорить о таких вещах. Об этом могут говорить только ближайшие родственники. И когда ближайшие родственники созреют для этого, они и скажут. Но видимо, и ближайшие родственники пока не хотят или не могут об этом говорить в силу того, что картина совершенно неясна", - отметил он в авторской радиопрограмме.

Напомним, что с 20 августа Навальный находится в коме. Согласно показаниям врачей немецкой клиники "Шарите", он отравлен нервно-паралитическим веществом. Происшествие стало заметной темой новостной повестки западных стран. Российское государство не спешит расследовать обстоятельства случившегося с Навальным в Сибири. Члены его команды уверены, что имело место покушение на убийство.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

13:45 Волков об отравлении Навального: Путин его боится и таким образом реагирует

29 августа, 14:10 У Гостиного двора началась акция в поддержку Навального, протестов в Хабаровске и Беларуси

28 августа, 16:31 Клиника "Шарите": Навальный по-прежнему в коме и на ИВЛ, но угрозы его жизни нет

27 августа, 17:06 Из-за лежащего в коме Навального приостановлено производство по иску зятя Мишустина

27 августа, 14:58 Генпрокуратура не нашла признаков преступления в госпитализации Навального

27 августа, 11:55 МВД приступило к проверке обстоятельств госпитализации Навального

27 августа, 11:43 "Стараемся равняться": Иван Жданов рассказал о том, как живет ФБК без Навального

26 августа, 17:53 Лечившие Навального омские врачи написали оскорбленное письмо

26 августа, 16:19 Веллер об отравлении Навального: Бандитская наглость

26 августа, 13:06 Казанским активистам, пикетировавшим в поддержку Навального, назначили обязательные работы


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:18 В Купчино активисты протестуют против вырубки деревьев

14:35 В центре Минска вновь задерживают протестующих

13:45 Волков об отравлении Навального: Путин его боится и таким образом реагирует

12:49 Белковский находит неприличной критику омских врачей, лечивших Навального

11:59 Белорусские спортсмены требуют перевыборов президента

11:06 В России выявили коронавирус у еще 4980 человек

10:28 Чебыкин высоко оценил готовность школ к новому учебному году

29 августа, 19:32 Петербургские голуби начинают худеть

29 августа, 17:57 Беглов и Дрозденко обсудили строительство нового железнодорожного моста через Неву

29 августа, 17:04 Петербургская акция "Кормим голубей" прошла без происшествий

29 августа, 16:24 Гендиректора "Мособлэнерго" арестовали по делу о взятке

29 августа, 15:10 Активистку "Гражданского общества" задержали в копицентре при печати плакатов

29 августа, 14:44 Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" Артемия Лебедева и Наталью Касперскую

29 августа, 14:10 У Гостиного двора началась акция в поддержку Навального, протестов в Хабаровске и Беларуси

29 августа, 13:21 МИД Беларуси массово лишает журналистов иностранных СМИ аккредитации

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru