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13:45

Волков об отравлении Навального: Путин его боится и таким образом реагирует

фото ЗакС политика Волков об отравлении Навального: Путин его боится и таким образом реагирует

Ближайший соратник Алексея Навального Леонид Волков рассказал, что работа сторонников оппозиционера не останавливается, хотя их лидер и находится в коме уже десять дней.  По его словам, штабы политика продолжают выполнять свои задачи, и отсутствие самого Навального только ослабляет, но не уничтожает их деятельность. 

"Любое его отсутствие в публичной сфере вредит процессу сильно. Поэтому они придумали адские уголовные дела, поэтому они сажали его в спецприемники, поэтому на него нападали с зеленкой, поэтому его сейчас пытались убить. Навальный своим присутствием в политической сфере наносит огромный политический ущерб, Путин его боится и таким образом реагирует", - отметил он в интервью BBC.

По словам политика, ощущение постоянной опасности не покидает его, но мотивирует его на оппозиционную борьбу осознание того, что он делает "очень правильное дело".

Алексей Навальный находится в коме с 20 августа. Немецкие врачи заявили об обнаружении следов воздействия нервно-паралитического вещества.

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