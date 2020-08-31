Число зараженных коронавирусом в России приблизилось к миллиону человек

В России за минувшие сутки выявлено 4 993 новых случая заражения коронавирусом, общее число заболевших возросло до 995 319 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

За сутки зафиксировано 83 летальных исходов от болезни, всего известно о 17 176 умерших от коронавируса пациентов.

В Петербурге прибавилось 188 заболевших, всего за время эпидемии заразились 36 667 жителей города. О признанных умершими от коронавируса за последний день не сообщается, всего умер от болезни 2 421 петербуржец. В Ленобласти заразились еще 32 человека, всего известно о 6 811 заболевших жителей региона.

В Мурманской области число зараженных коронавирусом возросло до 12 827 человек (+67), в Архангельской – до 10 825 (+42), в Коми – до 6 563 (+30). В Псковской области всего заболели 4 635 человек (+32), в Калининградской – 3 430 (+15), в Новгородской – 4 340 (+21). В Вологодской области в статистику внесены 3 379 заболевших (+33), в Карелии – 3 130 (+32), в НАО – 314 (0).