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13:36

"Это позор": Глава Архангельской области пообещал разобраться с выдачей воды по талонам

фото ЗакС политика "Это позор": Глава Архангельской области пообещал разобраться с выдачей воды по талонам

Временный руководитель Архангельской области Александр Цыбульский поручил "немедленно исправить" ситуацию с выдачей подвозной воды по талонам для жителей отдалённых сёл.

"Это позор, что в XXI веке люди живут с подвозной водой. У нас перед ними есть моральные обязательства. Эту ситуацию с талонами надо немедленно исправлять, ещё раз проработать вопрос с ресурсоснабжающей организацией, найти другие варианты компенсации потерь", - цитирует заявление Цыбульского пресс-служба правительства региона.

По словам главы Архангельска Игоря Годзиша, подвоз воды никогда не был бесплатным, все расходы отражены в потерях, которые оцениваются в 1 млн рублей ежегодно. Водоснабжающая организация предложила тарифицировать этот процесс и получила соответствующий тариф. "Мы не имеем права отказать законным требованиям ресурсоснабжающей организации", - пояснил Годзиш.

Цыбульский поручил главе Архангельска и комитету по тарифам в кратчайшие сроки разобраться с ситуацией.

С 24 августа жителям окраин Архангельска стали выдавать привозную воду по талонам. Один талон даёт право на получение 20 литров воды, услугу предоставляет ООО "РВК-Архангельск" - частный оператор, который с 20 декабря 2018 года управляет городским водоканалом в рамках концессионного соглашения.

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