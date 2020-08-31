Харлашкин ушел из "Метростроя"

Сергей Харлашкин покинул должность генерального директора "Метростроя", сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе организации 31 августа. Там же уточнили, что Харлашкин написал заявление об уходе по собственному желанию.

В пресс-службе добавили, что обязанности руководителя компанией будет исполнять Алексей Старков. Он является заместителем генерального директора и главным инженером "Метростроя".

Напомним, Харлашкин стал главой организации в декабре 2019 года, после ареста гендиректора "Метростроя" Николая Александрова. До этого Харлашкин был руководителем комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

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