18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:53

Вице-премьер Трутнев вернулся на работу после коронавируса

фото ЗакС политика Вице-премьер Трутнев вернулся на работу после коронавируса

Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев выздоровел после коронавирусной инфекции и вышел на работу, передает "Интерфакс".

По словам помощника Трутнева Тимура Чернышева, вице-премьер сдал три теста на коронавирус перед выходом на работу в здание правительства. Все три теста оказались отрицательными.

Трутнев заразился коронавирусом в начале августа: его тест дал положительный результат. После этого чиновник ушел на самоизоляцию и продолжал работать удаленно.

Кроме Трутнева, коронавирусом переболел ряд членов кабмина. В том числе – премьер-министр Михаил Мишустин, министр образования Валерий Фальков, министр культуры Ольга Любимова, министр строительства Владимир Якушев и министр энергетики Александр Новак.

 Также коронавирус перенесли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ряд депутатов Госдумы, сенаторов и глав регионов. Глава Тувы Шолбан Кара-оол в августе был госпитализирован с повторной коронавирусной инфекцией.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:28 Комитеты Смольного будут ежемесячно отчитываться о своей работе перед губернатором

18:27 Вторую вакцину от коронавируса будут производить в Петербурге

18:21 "Школьные" маршруты автобусов вернут в Петербурге с 1 сентября

17:57 Медики известили о том, что порядка 13% петербуржцев переболели COVID-19

17:52 УФАС раскрыло картель на рынке благоустройства Петербурга на 230 млн рублей

17:28 В СПЧ призвали главу МВД взять дело об избиении Жукова под особый контроль

17:26 "Это издевательство": Анастасии Шевченко вновь пролонгировали домашний арест

16:53 Вице-премьер Трутнев вернулся на работу после коронавируса

16:32 ВШЭ опровергла исключение Егора Жукова

15:56 Минздрав анонсировал массовую вакцинацию от коронавируса в РФ ближе к концу года

15:51 Кремль заявил о готовности поделиться с Белоруссией опытом по изменению Конституции

15:44 Харлашкин ушел из "Метростроя"

15:27 Мосгорсуд не смог с первого раза отобрать присяжных по делу сестер Хачатурян

15:26 Лидер движения "За новый социализм" Платошкин останется под домашним арестом

15:08 Муниципал: Домой к замглавы МО "Васильевский" пришли полицейские

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru