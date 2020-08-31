"Школьные" маршруты автобусов вернут в Петербурге с 1 сентября

В Петербурге с 1 сентября возобновится движение общественного транспорта по маршрутам, которые были временно отменены в апреле из-за эпидемии коронавируса, сообщили в комитете по транспорту.

Возобновится движение "школьных" автобусов по двум маршрутам: № 356Ш (улица Шахматова – ж/д платформа "Старый Петергоф") и № 415Ш (Вокзал Зеленогорска – Выборгское шоссе, 764 км). Также будет ввостановленно движение автобуса № 1Л (Вокзал Ломоносова – деревня Малая Ижора).

Снова будет запущено движение трамвая № 56 (Завод "Северная верфь" - проспект Маршала Казакова), троллейбус № 33 (проспект Солидарности – Суворовский проспект) и автобуса № 396 (Петрославянка – Металлострой, Центральная улица).

По словам представителей Смольного, в Петербурге восстановлено движение уже по 98% маршрутам наземного общественного транспорта, которые временно приостановили из-за эпидемии коронавируса.