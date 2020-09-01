Число случаев заражения коронавирусом в России превысило миллион

В России за последние сутки зафиксировано 4 729 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших за время эпидемии возросло до 1 000 048 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Умершими от коронавируса признаны еще 123 человека, всего известно о 17 299 летальных исходов.

В Петербурге прибавилось 185 случаев заражения, всего известно о 36 852 заболевших в городе. Стало известно о еще 19 умерших от коронавируса, всего умерли, по официальным данным, 2 440 пациентов с коронавирусом. В Ленобласти заболел еще 31 человек, всего известно о 6 842 заболевших жителей региона.

В Мурманской области число зараженных коронавирусом возросло до 12 892 человек (+65), в Архангельской – до 10 888 (+63), в Коми – до 6 592 (+29). В Псковской области всего заболели 4 638 человек (+3), в Калининградской – 3 446 (+16), в Новгородской – 4 363 (+23). В Вологодской области в статистику внесены 3 416 заболевших (+37), в Карелии – 3 142 (+13), в НАО – 314 (0).