Лидер партии "За правду" Прилепин заработал 25 млн рублей за год

Известный писатель и лидер партии "За правду" Захар Прилепин, согласно опубликованной декларации, зза прошлый год заработал 25,8 млн рублей сообщают "Открытые медиа". Декларация появилась в связи с тем, что политик участвует в выборах в Заксобрание депутатов Костромской области. Прилепин указал 12 источников своего дохода, заметную часть которых составляют издательства. Ему принадлежат две иномарки и недвижимость в Нижегородской области.

Партию "За правду" основали в 2019 году, она имеет идеологию ультраконсервативного, "имперского" толка. Многие политологи считают ее проектом Кремля и типичной партией-спойлером. Сам Прилепин ранее возглавлял один из батальонов в самопровозглашенных республиках на юго-востоке Украины и продолжает выступать за "русскую весну" и сепаратистов на Донбассе. В единый день голосования 13 сентября партия будет участвовать в выборах на территории восьми регионов - ее зарегистрировали везде, где желало еее руководство. В семи из этих регионов Прилепин возглавляет партийный список. Примечательно, что в бюллетенях он будет указан под своим настоящим именем Евгений.

Захар Прилепин / Facebook