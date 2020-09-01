Белорусские силовики прибегли к задержаниям на студенческой демонстрации

Очередная протестная акция в центре Минска привела к задержаниям. Недовольные внутриполитической обстановкой студенты в первый день учебного года совершают шествие по главным улицам, скандируя, в частности, фразы "Мы студенты, а не быдло", "Мы не боимся" и "Саня, выпей чаю, Путин угощает". Демонстранты держат в руках ставшие олицетворением нынешних протестов бело-красно-белые флаги (именно так выглядел государственный флаг Белоруссии до 1995 года). Фото- и видеоматериалы с акции публикует главный оппозиционный Telegram-канал страны NEXTA. О количестве задержанных пока имеется противоречивая и неточная информация.

"Подтверждаем задержания в рамках административного процесса", - приводит официальный комментарий милиции "Интерфакс".

К нескольким тысячам студентов присоединились бастующие рабочие.

Напомним, что демонстрации стали ежедневными после выборов 9 августа, на которых Александр Лукашенко, согласно официальным данным, победил, набрав 80%. Манифестанты не признают итогов выборов. Президент России Владимир Путин заявил о создании специального резерва силовиков, готовых помочь белорусским коллегам в подавлении массовых беспорядков, если таковые начнутся.