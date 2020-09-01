Латынина: Кремль распространяет на всю Россию модель Донбасса

Политический обозреватель Юлия Латынина, комментируя события последних дней и недель, пришла к выводу, что отравление политика Алексея Навального стало переломным явлением в общественной жизни России и сопоставила его роль с ролью дела "ЮКОС" для самоощущения всего отечественного бизнеса. Об этом ей говорят последовавшие вскоре за атакой на Навального нападения на сотрудника ФБК Георгия Албурова и политического активиста Егора Жукова. По мнению Латыниной, в августе Кремль сознательно и "широко" открыл "ящик Пандоры" с не всегда управляемыми силовыми атаками на оппонентов - чтобы добиваться своих целей чужими руками и при этом ни за что формально не отвечать.

"Кремль распространяет на всю Россию модель Донбасса. Государственное, частное и квазичастное насилие сочетаются для того, чтобы власть решала с их помощью единственную проблему - как остаться у власти. Эта не железно контролируемая государством система насилия построена так, чтобы государство имела возможность отрицания. Здесь невозможна уже никакая экономика и наука - какие университеты могут быть в Донбассе или на Бергегу слоновой кости? И второе - в ней рано или поздно случается "Боинг" из-за плохого контроля", - рассудила она на собственном YouTube-канале.

Как представляется публицисту, роль "громоотвода" в настоящее время исполняет бизнесмен Евгений Пригожин, подчеркнуто изображающий главного злодея, но с одной единственной целью - отвести лишние подозрения от фигуры президента.

Алексей Навальный с 20 августа находится в коме. По версии немецких врачей, на территории России его отравили нервно-паралитическим веществом.