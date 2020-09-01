Фонтаны у Парка Победы могут реконструировать по альтернативному проекту

Комплекс фонтанов, расположенных на Московском проспекте перед зданием Российской национальной библиотеки и готовящихся к реконструкции, возможно, отремонтируют по плану, который отличается от задуманного первоначально, передает строительное издание "Канонер".

Еще в июле ожидалось, что исполнители работ ликвидируют шесть ваз, оставив в качестве элемента благоустройства только главный фонтан. Теперь проект, разработанный мастерской Александра Мельниченко, выглядит иначе и предполагает сохранение всех чаш.

Примечательно, что автором новейшего проекта выступил Владимир Щербин: по его же чертежам построили в 2002 году само здание библиотеки.