Бизнесмены просят Мишустина лишить Смольный права закрывать предприятия из-за пандемии

Владельцы петербургских фирм из сферы услуг составили официальное обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает издание "Фонтанка", владеющее его копией. В документе они просят его лишить петербургскую администрацию полномочий блокировать работу того или иного предприятия, ссылаясь на пандемию коронавируса и связанные с ней опасности.

Бизнесменов тревожит неопределенность ближайшего будущего и разговоры чиновников о второй волне коронавируса, которая неизбежно повлечет за собой возвращение к старым и более строгим ограничениям на работу предприятий. Особенно болезненно, по их мнению, проблема затронет именно сферу гостеприимства и услуг, которую они представляют: при самом неблагоприятном из рассматриваемых сценариев могут закрыться до 85% фирм из этого сегмента экономики.

Более эффективным, чем запреты в адрес бизнеса, по мнению авторов письма, является возвращение практик обязательной самоизоляции для граждан из группы риска. В свою очередь, наемных работников и их работодателей они сердить не рекомендуют.

"При повторении подобной ситуации добавятся межотраслевые кризисы взаимных неплатежей, массовые увольнения и массовое прекращение деятельности предприятий, чаще всего через банкротство, последствием чего могут стать социальные взрывы", - гласит текст обращения.

На случай, если без закрытия фирм будет никак не обойтись, петербургские бизнесмены советуют властям выплачивать компенсации всем без исключения частным организациям, а не только избранным.