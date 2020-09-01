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20:57

Псков и Москву свяжут новые поезда с душевой в каждом вагоне

фото ЗакС политика Псков и Москву свяжут новые поезда с душевой в каждом вагоне

"Российские железные дороги" объявили о том, что между Псковом и Москвой начинают курсировать два пассажирских поезда нового образца. Предполагается, что дополнительные удобства помогут повысить популярность внутреннего туризма. Составы будут включать в себя вагоны плацкартного, купейного и штабного типов.

Сами же анонсированные РЖД удобства представляют собой системы климат-контроля, USB-зарядки, обеззараживающее ультрафиолетовое освещение и душевые комнаты в каждом из вагонов. Отдельно подчеркивается, что "модернизаторы" подумали и о маломобильных гражданах. Конструкция штабных вагонов будет позволять нахождение в них двух инвалидов с двумя сопровождающими одновременно.

В обе стороны поезд будет следовать "в ночь" и проезжать такие населенные пункты, как Тверь, Бологое и Вышний Волочек.

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