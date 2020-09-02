Антимонопольщики проанализировали петербургский рынок автомобильного топлива

Сотрудники петербургского управления ФАС сопоставили картину на розничном рынке автомобильного топлива за 2018 и за 2019 год, отследив несколько неблагоприятных тенденций. Прежде всего, они отмечают, что на "удельный вес" каждой компании на рынке сильно повлияло вхождение заправочных станций компании "ПТК" в "Роснефть" и АЗС компании "Несте" в "Татнефть". Последний "союз" привел, в частности, к тому, что "Татнефть" увеличила долю продаж в литрах более чем в 15 раз.

Среди общих трендов антимонопольщики отмечают, что участки для размещения заправок отличаются высокой ценой при ограниченности предложения. Их также беспокоит большое присутствие на рынке так называемых вертикально-интегрированных нефтяных компаний, которые сами и добывают нефть, и продают потребителю уже готовое топливо.

"Ситуацию с существенно возросшей долей ВИНК на розничном рынке автомобильного топлива в Петербурге, мы оцениваем как тревожную, тем не менее признаки доминирования того или иного хозсубъекта отсутствуют, а, значит, потребитель может выбрать где ему выгоднее заправиться", - рассудил глава УФАС Вадим Владимиров.

Наконец, коллеги Владимирова полагают, что получение разрешений на строительство заправочных станций представляет собой чрезмерно забюрократизированный процесс, отнимающий слишком много времени и сил.