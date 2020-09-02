Смольный намерен на 3,4 - 3,7% поднять коммунальные тарифы в 2021 году

Стоимость коммунальных услуг в Петербурге с 1 июля 2021 года планируют увеличить более чем на 3%, следует из доклада председателя комитета по тарифам Дмитрия Коптина на "нулевых чтениях" городского бюджета 2 сентября.

Так, за потребление кубического метра холодной воды предложено брать 33,67 рублей (на 3,5% выше, чем в настоящее время), за кубометр горячей воды - 112,81 рублей (выше на 3,4%). Одна гигакалория отопления обойдется потребителю в 1 880,11 рублей (выше на 3,4%), а тариф на электроэнергию предложено установить на уровне 4,91 рублей за 1 киловатт-час (выше на 3,7%).

В прошлый раз тарифы повышались 1 июля 2020 года. Цены за пользование электроэнергией увеличили на 5%, по другим показателям - на 3%. Представители комитета отметили, что в некоторых других регионах коммунальные услуги дорожали сильнее, например, в Москве - на 5%, а в Ленинградской области - на 3,6%.

"Нулевые чтения" - серия совещаний депутатов Законодательного собрания с руководителями органов исполнительной власти Петербурга, на которых последние озвучивают свои дополнительные потребности по расходованию бюджета в следующем году. В этот раз ЗакС проводит совещания за закрытыми дверями. Журналистов на "чтения" не пустили под предлогом распространения коронавирусной инфекции.

Общая дополнительная потребность органов исполнительной власти составила 233 млрд рублей.

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