В Петербурге проходят обыски в офисах управляющей компании "Наш дом"

В нескольких офисах управляющей компании "Наш дом", расположенных в Петербурге и Ленобласти, 2 сентября сотрудники правоохранительных органов осуществляют обыски, передает ТАСС со ссылкой на источник в городской полиции.

Причину происходящего в главке пока не назвали, однако, по данным информагентства, визиты силовиков могут проходить в рамках нового уголовного дела о фальсификации ЕГРЮЛ.

Организация обслуживает 57 многоквартирных жилых домов, пять нежилых помещений и функционирует на территории семи районов Петербурга.