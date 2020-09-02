Гору Куштау, которую отстаивали в Башкирии, признали памятником природы

Гора (шихан) Куштау под Стерлитамаком обрела официальный охранный статус памятника природы, передает "Интерфакс" со ссылкой на члена Общественной палаты Ростислава Мирзагулова. По его словам, руководству Башкирии удалось согласовать это решение с Министерством природы.

Таким образом, активисты, несколько недель защищавшие Куштау от Башкирской содовой компании (БСК) окончательно добились своего: известняковый холм, который хотели разработать и срыть бизнесмены, теперь находится в безопасности. Отметим, что защитникам шихана победа далась нелегко: на территории нынешним летом регулярно происходили потасовки с чоповцами, чиновниками, силовиками и даже "титушками".

Когда скандальная ситуация приобрела федеральную известность, финансовую деятельность БСК публично раскритиковал президент Владимир Путин.