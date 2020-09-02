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13:55

В Петербурге появился арт-объект, посвященный политическим отравлениям

фото ЗакС политика В Петербурге появился арт-объект, посвященный политическим отравлениям

В Московском районе уличный петербургский художник Loketski установил очередную инсталляцию. Во дворах Московского проспекта на конструкции, имитирующей столичный Кремль в миниатюре, появилась надпись "Всегда (р)ядом" и изображение пристального взора. Произведение посвящено резонансным отравлениям последних лет, произошедшим с оппозиционно настроенными общественными деятелями.

"Со временем я осознал, что Кремль защищает только президента и узкий круг его друзей. Защищает в том числе от нас, от тех, кто смеет говорить ему, что он неправ, что плохо делает свою работу, что ему пора сдавать ключи. Анна Политковская, Владимир Кара-Мурза мл., Петр Верзилов, Алексей Навальный были отравлены. Заказчиков этих отравлений никто не искал и не ищет. Наказание никто не понёс", - прокомментировал он появление арт-объекта в Instagram.

Напомним, что последнее по времени громкое отравление случилось с Алексеем Навальным 20 августа, и он от него не оправился до сих пор, оставаясь в состоянии искусственной комы в немецкой больнице "Шарите". Несмотря на то, что местные врачи уже установили следы нервно-паралитического вещества и факт отравления, российская власть не спешит расследовать инцидент.

Фото: Loketski / Instagram

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