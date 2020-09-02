На Пискаревском кладбище открыли плиту в честь амурчан, защищавших Ленинград

Пискаревское мемориальное кладбище пополнилось новой, 102-й памятной плитой на Аллее Памяти, адресованной жителям Амурской области, оборонявших Ленинград в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС. Церемонию ее открытия посетил зампред правительства Амурской области Петр Пак. По его данным, в боевых действиях по всей стране участвовало около 100 тысяч его земляков, что составило половину всех совершеннолетних жителей, и 40 тысяч на войне лишились жизни.

"У стен Ленинграда в ожесточенных боях воевали представители всех регионов, в том числе и амурчане. По имеющимся архивным данным, 22 бойца из Амурской области погибли здесь. Открывая здесь, на Аллее памяти, мемориальную плиту, мы с огромной благодарностью отдаем дань памяти их подвигу", - произнес в своем вытуплении чиновник.

По словам Пака, в его регионе живут девять блокадников. Привезти ветеранов на торжественную церемонию не оказалось возможным из-за того, что в свете пандемии коронавируса они представляют собой группу риска.