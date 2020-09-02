Визовые центры Финляндии увеличили сервисный сбор

Пресс-центр генерального консульства Финляндии в Петербурге оповестил об увеличении сервисного сбора на визы: отныне от составляет не 27,2 евро, а 28,9.

Данная стоимость должна покрыть расходы на рассмотрение заявлений, количество которых значительно выросло за последний год.

Также сообщается о том, что начиная с 7 сентября возобновится приём заявлений на документы, санкционирующие въезд для некоторых категорий граждан. Однако теперь получить разрешение на пересечение границы можно лишь в визовых центрах VFS Global, ранее это можно было сделать также в представительствах Финляндии.

"Данный порядок распространяется на работников транспорта и мореходства, а также на лиц, подающих заявления на получение визы на основании незарегистрированных супружеских отношений или по гуманитарным причинам", - уточнили в генеральном консульстве.