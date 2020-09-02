Борющегося со свалками мундепа из МО "Ульянка" вызвали в полицию

Депутата из муниципального совета МО "Ульянка" Сергея Крупко вызвали в полицию, сообщил лидер общественного движения "Красивый Петербург" Красимир Врански.

Для Врански это событие стало логическим продолжение недавнего вызова на беседу с силовиками депутата МО "Горелово" Григория Меньшикова. Оба мундепа в последнее время проводят встречи с жителями и чиновниками, посвященные экологическим проблемам.

"Друзья, идёт преследование депутатов, которые добиваются решения проблем и свалок и вони в Красносельском районе в частности рядом с Горелово", - охарактеризовал он происходящее.

Претензии правоохранителей к Меньшикову, возникшие в конце августа, состояли в нарушении им "коронавирусных" ограничений и организации несанкционированного митинга.

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