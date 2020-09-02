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17:30

Один из разработчиков "Новичка" счёл возможным, что Навального отравили веществом из этой группы

фото ЗакС политика Один из разработчиков "Новичка" счёл возможным, что Навального отравили веществом из этой группы

Один из учёных, участвовавших в разработке яда "Новичок" Владимир Углёв допустил, что политика Алексея Навального могли отравить веществом из данной группы токсинов.

"Значит его ["Новичок"] чем-то прикрыли, так как динамика развития токсикологического поражения совершенно искажена", - поделился специалист в беседе с "Открытыми медиа".

При этом ранее Углёв заявлял, что уверен "на 100 процентов", что в отношении Навального могли применить другой яд, но не "Новичок".

"При поражении А-234 картина совершенно другая. Первые признаки - это подергивание мышц, потоотделение, судороги. А тут - сразу же в кому. Возможно, добавили что-то из антагонистов ФОС [фосфорорганических соединений] нервно-паратического действия для прикрытия самого вещества, которое, скорее всего, и проявилось раньше. Но я пока не убеждён на 100%, что это А-234, которым пытались отравить Скрипалей, пока не будет масс-спектрографического анализа", - утверждал Углёв.

Некоторое время назад власти Германии известили, что военным специалистам удалось обнаружить в организме Навального следы из группы ядов знаменитого "Новичка".

Вещество стало резонансно известным благодаря отравлению россиян Юлии и Сергея Скрипалей в Британии.

Навальный, напомним, лежит в берлинской клинике "Шарите" в состоянии клинической комы. Российские врачи ранее заявляли, что не обнаружили в его организме опасных токсинов.

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