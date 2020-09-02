Медиков направили в петербургские школы следить за температурой детей

В петербургские школы направили медицинских работников, которые на период пандемии будут следить за температурой детей, измеряя её прямо на входе в учебное заведение: в случае, если у ребёнка заметят симптомы ОРВИ, будет ставиться вопрос о его изоляции.

"В школе должен присутствовать медицинский работник. Он будет принимать решение об изоляции ребенка с признаками заболевания и вызове родителей в школу или обращении в скорую помощь", - сообщил заместитель председателя комитета по здравоохранению Евгений Антипов.

Наблюдать за школьниками планируют в течение всего дня: при появлении признаков простуды детей отправят в медицинские кабинеты, а забирать их будут родители или врачи.

Все помещения в образовательных учреждениях для противодействия распространению COVID-19 положено регулярно проветривать.