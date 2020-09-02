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2 сентября, 18:57

Красноярская полиция возбудила уголовное дело после угроз журналистке "арматуркой Кашина"

фото ЗакС политика Красноярская полиция возбудила уголовное дело после угроз журналистке "арматуркой Кашина"

Красноярские правоохранители возбудили уголовное делопроизводство по факту угроз журналистке местного ТВК Марии Бухтуевой: в рамках разбирательства по статье 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) её уже допросили и признали потерпевшей, говорится в ответе замруководителя МВД России Александра Горового главреду "Новой газеты" Дмитрию Муратову, выдержки из которого приводит Znak.com.

Бухтуева обратилась с заявлением в полицию ещё в мае - после того, как она разместила у себя на странице "ВКонтакте" текст "Новой", повествующий о том, как главные редакторы локальных СМИ заявляли о претензиях различных ведомств к ним из-за публикаций о ситуации с распространением коронавируса - отличных от официальных данных.

В частности, Бухтуевой написал некто под именем "Василий Клименко", оставивший под репостом записи следующий комментарий: "Мы тебе язык вырвем, мразь… […] И нам … [наплевать] на ментов. Вот теперь ходи и оглядывайся: „арматурка Кашина" отлично прочищает остатки мозгов у таких как ты, лживых тварей!".

Следует напомнить, в 2010 году журналиста Олега Кашина жестоко избили арматурой: он получил переломы ног, верхней и нижней челюстей, сотрясение головного мозга, травматический отрыв фаланг пальцев и другие увечья.

Бухтуеву поддерживает журналистское объединение "Синдикат", куда входят различные региональные СМИ.

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