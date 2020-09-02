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2 сентября, 18:59

Меркель: Навального пытались заставить замолчать, он стал жертвой преступления

фото ЗакС политика Меркель: Навального пытались заставить замолчать, он стал жертвой преступления

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции высказала новейшие соображения относительно российского оппозиционера Алексея Навального, находящегося на лечении в берлинской клинике, и подтвердила информацию военных токсикологов об отравлении его боевым нервно-паралитическим веществом из группы ядов "Новичок". Как выразилась политик, "есть серьезные вопросы, на которые может ответить только правительство России — и оно должно это сделать".

"Навальный стал жертвой преступления, кто-то пытался заставить его замолчать", - гласит ее цитата, опубликованная на ресурсе Focus.

Имевшее место злодеяние, по мнению Меркель, было направлено против базовых прав человека и гражданина.

Напомним, что без сознания Навальный находится с 20 августа. Врачи клиники в Омске не смогли установить следов какого бы то ни было яда, сославшись только на найденные в биоматериале алкоголь и кофеин. В немецкое медучреждение "Шарите" оппозиционера выпустили только спустя двое суток после инцидента.

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