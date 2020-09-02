В Смольном объявили о возвращении спроса на недвижимость к "довирусным" значениям

Заместитель главы комитета по строительству Смольного Евгений Барановский объявил о том, что спрос на петербургскую недвижимость полностью вернулся к показателям, фиксировавшимся до начала пандемии коронавируса и сопряженных с ней трудностей.

"Мы гордимся тем, что Петербургу уже не первый год удается входить в пятерку крупнейших субъектов по вводу жилья, несмотря на нашу ограниченность в земельном ресурсе, и при этом находиться в точке равновесия спроса и предложения", - приводит его слова ТАСС.

По его данным, в сравнении с прошлогодней статистикой минувшее лето смотрится даже еще более выигрышно: продажи выросли на четверть по сравнению с теплым временем 2019 года. Рост спроса в "пандемический" год от июня к августу демонстрировался поступательный.

"При этом восемь сделок из десяти заключались с использованием ипотеки, в том числе льготной. Количество ипотечных сделок выросло в 1,6 раза по сравнению с 2019 годом", - дополнила его информацию начальник консалтингового центра "Петербургская недвижимость" Ольга Трошева.