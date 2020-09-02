После новости об отравлении Навального "Новичком" рубль резко сдал позиции

Заявление немецких врачей о следах боевого отравляющего вещества из группы ядов "Новичок" в организме оппозиционера Алексея Навального привело к тому, что в течение считанных часов рубль резко подешевел по отношению к доллару и евро. Об этом пишет агентство "Интерфакс". Так, уже к семи часам вечер доллар вырос на 1,76 рубля, составив 75,34 рублей, а главная европейская валюта поднялась на 1,53 рубля, составив 89,19 рублей за одну единицу.

Кроме того, "просел" и рынок акций РФ. Так, индекс московской биржи упал с 3000 до 2955 пунктов - до показателя месячной давности.

Тем временем, Белый дом США пригрозил российским властям наказанием виновных в отравлении политика нервно-паралитическим веществом и выразил на сей счет "глубокую обеспокоенность".

Напомним, что Навальный находится в коме с 20 августа. Первые два дня после потери сознания его держали в омской больнице, врачи которой следов яда в его биоматериале обнаружить не смогли. Отравление оппозиционера на территории России пока не расследуется за якобы неимением к тому веских оснований.