Совет МО "Смольнинское" повторно не стал лишать мандата депутата Гудкова

Муниципальный совет МО "Смольнинское" на заседании 2 сентября по требованию прокуратуры проголосовал по вопросу о лишении полномочий депутата-самовыдвиженца Бориса Гудкова.

73-летний мундеп сдал декларацию о доходах и имуществе 23 апреля, хотя по городскому законодательству должен был уложиться в срок до конца марта. Депутат объяснил, что не смог этого сделать, так как, будучи пенсионером, находился на самоизоляции по требованию губернатора и президента.

У членов совета спросили, нужно ли лишать полномочий Гудкова. Большинство - 10 из 20 депутатов - воздержались, таким образом решение не было принято.

Ранее, после обращения из комитета территориального развития, в совете МО "Смольнинское" уже поднимался вопрос о лишении Гудкова полномочий по тому же поводу. Однако депутаты не стали голосовать по этому вопросу, решив, что с обращением по поводу полномочий Гудкова должен обращаться губернатор. После этого в районную прокуратуру обратился житель округа, недовольный тем, что мундеп не сдал свою декларацию в срок.

Сергей Еремеев