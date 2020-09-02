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Муниципал

2 сентября, 21:47

Совет МО "Смольнинское" повторно не стал лишать мандата депутата Гудкова

фото ЗакС политика Совет МО "Смольнинское" повторно не стал лишать мандата депутата Гудкова

Муниципальный совет МО "Смольнинское" на заседании 2 сентября по требованию прокуратуры проголосовал по вопросу о лишении полномочий депутата-самовыдвиженца Бориса Гудкова. 

73-летний мундеп сдал декларацию о доходах и имуществе 23 апреля, хотя по городскому законодательству должен был уложиться в срок до конца марта. Депутат объяснил, что не смог этого сделать, так как, будучи пенсионером, находился на самоизоляции по требованию губернатора и президента. 

У членов совета спросили, нужно ли лишать полномочий Гудкова. Большинство - 10 из 20 депутатов - воздержались, таким образом решение не было принято. 

Ранее, после обращения из комитета территориального развития, в совете МО "Смольнинское" уже поднимался вопрос о лишении Гудкова полномочий по тому же поводу. Однако депутаты не стали голосовать по этому вопросу, решив, что с обращением по поводу полномочий Гудкова должен обращаться губернатор. После этого в районную прокуратуру обратился житель округа, недовольный тем, что мундеп не сдал свою декларацию в срок. 

Сергей Еремеев

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