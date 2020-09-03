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10:40

COVID-19 подтвердился у ещё 4995 россиян: 191 - в Петербурге

фото ЗакС политика COVID-19 подтвердился у ещё 4995 россиян: 191 - в Петербурге

Согласно предоставленной оперативным штабом обновленной информации о количестве новых заражений COVID-19, инфекция официально подтвердилась у ещё 4995 россиян. Соответственно, с начала пандемии заболели уже 1 009 995 человек.

Зарегистрировано 114 смертей. Всего с начала распространения болезни скончались 17 528 граждан.

Наибольшее количество новых случаев заражения, традиционно, в Москве - плюс 690 инфицированных. Не отстаёт и Петербург - плюс 191, следом идёт Московская область - 163, Нижегородская область - 143, Ростовская область - 139.

За сутки излечились ещё 5766 человек, общее же количество выздоровевших достигло отметки 826 935.

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