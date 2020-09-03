18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:26

Песков не видит причин обвинять власти РФ в отравлении Навального

фото ЗакС политика Песков не видит причин обвинять власти РФ в отравлении Навального

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят поводов для обвинения российских властей в отравлении Алексея Навального, передает "Интерфакс".

Песков в ответ на вопрос, кому могло быть выгодно отравление Навального, выразил мнение, что едва ли кому-то. "Если просто трезво смотреть на происходящее, я бы аккуратно говорил насчет обвинения российского государства. Все-таки обвинений нет и нет никакого повода для обвинений российского государства", - сказал он, добавив, что российская сторона не склонна "никакие обвинения воспринимать в этой связи".

Владимир Путин не планирует специальных заявлений и бесед канцлера Германии Ангелы Меркель из-за заявлений немецкого правительства о том, что Навального отравили веществом из группы "Новичок", добавил Песков. При этом он отметил, что лидеры двух стран часто общаются по телефону, и если одна из сторон "посчитает необходимым", то "такие контакты смогут состояться".

Накануне Меркель и официальные лица Германии заявили, что Навального отравили боевым нервно-паралитическим веществом из группы ядов "Новичок". К такому выводу пришли военные токсикологи. Пока Навальный остается в коме, в которую впал 20 августа во время перелета из Томска в Москву, сейчас он на лечении в немецкой клинике "Шарите".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

14:28 Суд приостановил производство по иску Дерипаски к Навальному

13:45 Лукашенко - Мишустину: Никакого отравления Навального не было, мы перехватили разговор Варшавы и Берлина

9:46 НАТО и ЕС потребовали от РФ срочного расследования отравления Навального

2 сентября, 20:55 После новости об отравлении Навального "Новичком" рубль резко сдал позиции

2 сентября, 18:59 Меркель: Навального пытались заставить замолчать, он стал жертвой преступления

2 сентября, 17:30 Один из разработчиков "Новичка" счёл возможным, что Навального отравили веществом из этой группы

2 сентября, 13:55 В Петербурге появился арт-объект, посвященный политическим отравлениям

1 сентября, 18:37 ФБК обжаловал в суде бездействие СК из-за отравления Навального

1 сентября, 16:56 Латынина: Кремль распространяет на всю Россию модель Донбасса

1 сентября, 15:54 Специалист Минздрава об отравлении Навального: Впасть в кому можно без видимых причин


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:55 Суд прекратил дела трех задержанных петербуржцев из-за пикета против поправок в Конституцию

14:46 Бастовавшим метростроителям перевели 35 млн рублей на погашение долгов по зарплате

14:28 Суд приостановил производство по иску Дерипаски к Навальному

14:16 Проректор СПХФУ предстанет перед судом в рамках дела о гибели студента от глыбы льда

13:58 Сергей Кириенко рассказал, что переболел коронавирусом

13:45 Лукашенко - Мишустину: Никакого отравления Навального не было, мы перехватили разговор Варшавы и Берлина

13:26 Песков не видит причин обвинять власти РФ в отравлении Навального

13:10 У Гостиного двора ввели в эксплуатацию умную остановку

12:48 Мишустин встретился с Лукашенко в Минске

12:40 В Ненецком автономном округе осталось всего 17 пациентов с COVID-19

12:19 Муниципал: Бывшие депутаты МО "Новоизмайловское" обжаловали в суде лишение мандатов

12:11 Лукашенко отправил в отставку глав КГБ и Совбеза Белоруссии

11:54 Красноярскому экс-депутату Быкову предъявили обвинение в организации двух убийств

11:32 Во Всеволожске открыли подаренную Бегловым детскую площадку

11:13 Дело депутата Госдумы Белоусова о взятке в 3 млрд рублей направили в суд

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru