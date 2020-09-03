Сергей Кириенко рассказал, что переболел коронавирусом

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко на фестивале "Таврида – Арт" заявил, что переболел коронавирусной инфекцией, и вакцинироваться от нее не планирует, передает "Интерфакс".

"Я не вакцинировался, у меня все проще: перенес уже коронавирус, поэтому антитела у меня остались", - сказал Кириенко.

Кроме Кириенко, коронавирусом переболели ряд представителей российских властей. Среди членов правительства это премьер-министр Михаил Мишустин вице-премьер Юрий Трутнев, министр образования Валерий Фальков, министр культуры Ольга Любимова, министр строительства Владимир Якушев и министр энергетики Александр Новак.

Также коронавирус перенесли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ряд депутатов Госдумы, сенаторов и глав регионов. Глава Тувы Шолбан Кара-оол в августе был госпитализирован с повторной коронавирусной инфекцией.