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13:58

Сергей Кириенко рассказал, что переболел коронавирусом

фото ЗакС политика Сергей Кириенко рассказал, что переболел коронавирусом

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко на фестивале "Таврида – Арт" заявил, что переболел коронавирусной инфекцией, и вакцинироваться от нее не планирует, передает "Интерфакс".

"Я не вакцинировался, у меня все проще: перенес уже коронавирус, поэтому антитела у меня остались", - сказал Кириенко.

Кроме Кириенко, коронавирусом переболели ряд представителей российских властей. Среди членов правительства это премьер-министр Михаил Мишустин вице-премьер Юрий Трутнев, министр образования Валерий Фальков, министр культуры Ольга Любимова, министр строительства Владимир Якушев и министр энергетики Александр Новак.

Также коронавирус перенесли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ряд депутатов Госдумы, сенаторов и глав регионов. Глава Тувы Шолбан Кара-оол в августе был госпитализирован с повторной коронавирусной инфекцией.

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