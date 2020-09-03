Проректор СПХФУ предстанет перед судом в рамках дела о гибели студента от глыбы льда

Следственный комитет направил в суд возбужденное в отношении проректора Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета Сергея Хозина, которого обвиняют в получении взятки от подрядчика, отвечавшего за уборку льда с крыш зимой 2019 года. Тогда в феврале на студента вуза упала с крыши глыба наледи и убила его.

По версии СК, в деле фигурирует руководство компании "Вентформат", заключившее договор по очистке крыш с учебным заведением, но не исполнявшее свои обязательства должным образом. Хозин при этом в процесс лично не контролировал.

"Также он, находясь в своём рабочем кабинете, получил от вышеуказанных сотрудников ООО "Вентформат" взятку в размере не менее 50 тысяч рублей за незаконные действия, а именно за способствование подписанию трёх договоров с ректором на выполнение работ по очистке кровли от снега, наледи и сосулек со здания университета без проведения конкурса", - добавляют в СК.

Отмечается, что после подписания договора в феврале 2019 года Хозин планировал получить ещё одну взятку, однако сделать это не успел ввиду задержания.

Напомним, прошлой зимой на двух студентов СПХФУ Бабурбека Очилова и Бахрулло Умарова, проходивших мимо вуза, с крыши учебного заведения свалилась ледяная глыба, убившая на месте первого и отправившая в больничную палату второго. В связи с данным инцидентом на тот момент врио губернатора Александр Беглов призывал тогда ещё министра здравоохранения России Веронику Скворцову направить в Петербург инспекцию для экстренной проверки СПХФУ.