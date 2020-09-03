Глава СВР Нарышкин допустил фальсификацию отравления Навального

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что слова президента Беларуси Александра Лукашенко о фальсификации отравления Алексея Навального могут иметь под собой основания, а версия Германии об инциденте вызывает вопросы, передает ТАСС.

"Если президент Лукашенко это заявил, значит, он имел на это соответствующие основания. Я со своей стороны вполне допускаю это", - сказал Нарышкин, заявив, что версия Берлина об отравлении Навального вызывает больше вопросов, чем дает ответов.

Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что белорусские спецслужбы якобы перехватили разговор между властями Польшей и Германией, из которого следует, что заявления об отравлении Навального – это фейк.

Накануне Меркель и официальные лица Германии заявили, что Навального отравили боевым нервно-паралитическим веществом из группы ядов "Новичок". К такому выводу пришли военные токсикологи. Пока Навальный остается в коме, в которую впал 20 августа во время перелета из Томска в Москву, сейчас он на лечении в немецкой клинике "Шарите".