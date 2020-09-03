Калининградца оштрафовали на 350 тысяч рублей за оправдание теракта в Новой Зеландии

Западный окружной военный суд оштрафовал жителя Калининградской области на 350 тысяч рублей, признав виновным в оправдании теракта в Новой Зеландии, сообщили в управлении ФСБ по региону.

Мужчину судили по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание или пропаганда терроризма). По версии следствия, он разместил в марте во "ВКонтакте" комментарий, в котором признал теракт в Новой Зеландии 2019 года "правильным, нуждающимся в поддержке и подражании".

Комментарий касался теракта в новозеландском городе Крайстчерч 15 марта 2019 года. Злоумышленники напали на две мечети, убив 51 человека и ранив еще 50. Обвинения предъявили 28-летнему австралийцу Брентону Таррану, он признал вину.