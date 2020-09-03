В Петербурге проходит акция памяти трагедии в Беслане

На Малой Садовой улице Петербурга движение "Весна" 3 сентября организовало акцию памяти Бесланской трагедии, передает корреспондент ЗАКС.Ру. В мероприятии приняло участие 12 человек. Они выложили свечками слово "Беслан" и развернули плакат с фотографиями погибших.

Около них собрались прохожие, которые с интересом спрашивали, что за акция проходит. Некоторые решили присоединиться к мероприятию и взяли в руки свечи. Одна из женщин возложила к плакату цветы и поставила свечку.

Рядом находятся сотрудники полиции, которые наблюдают за акцией и снимают ее.

Напомним, 1 сентября 2004 года террористы захватили школу в городе Беслан. Они держали в заложниках учеников, их родителей и учителей в течение трех дней. 3 сентября российские власти начали штурм здания школы. В инциденте погибли 333 человека, из них 186 - дети.

София Саттарова