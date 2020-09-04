В РФ выявлено свыше 5 тысяч случаев COVID-19, 193 из которых - в Петербурге

Согласно предоставленной оперативным штабом обновленной статистике по количеству зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции, в РФ заболевание официально подтвердилось у ещё 5110 граждан, таким образом, с начала пандемии заразились 1 015 105 человек.

Зафиксирован 121 летальный исход. За весь период в стране от COVID-19 погибли 17 649 человек.

Наибольшее количество новых случаев выявлено в Москве - 692, Петербурге - 193, Московской области - 164, Нижегородской области - 145, Ростовской области - 142.

За минувшие сутки выздоровели 5 812 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 832 747.