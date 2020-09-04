Шишлов побеседовал с людьми, находящимися в предварительном заключении

Петербургский омбудсмен Александр Шишлов провел встречу с арестантами, содержащимися в СИЗО-1 в Колпино, говорится на сайте чиновника.

Жалобы, ранее поступавшие в письменном виде, на этот раз прозвучали устно и были связаны главным образом с длительностью следственных действий. На сами условия предварительного заключения, подчеркивается в сообщения, никто не пожаловался.

Всего с начала года к Шишлову поступило почти 200 жалоб от содержащихся в петербургском СИЗО-1.

Во встрече приняли участие заместитель главного прокурора города Дмитрий Харченков и главврач изолятора Юрий Янчук. Сообщается, что последний уладил все проблемы, касающиеся жалоб на медицинскую помощь.

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