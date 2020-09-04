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12:37

"Коммунисты России" негодуют из-за "отфотошопленного" памятника Ленину

фото ЗакС политика "Коммунисты России" негодуют из-за "отфотошопленного" памятника Ленину

Петербургское отделение "Коммунистов России" не оставило без внимания имевший место, по мнению членов партии, виртуальный акт издевательства над знаменитым памятником вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину. Имеется в виду монумент, который изображает его, стоящим на броневике. Лидер регионального Сергей Малинкович убежден, что вольная интерпретация памятника -  это "вандализм чистой воды", несмотря на то, что ничего физически не повреждено.

"Художник этот от слова худо оскорбил основателя СССР, правопреемником которого является нынешняя Россия. И вот теперь самому этому Соловьеву надо дать леща!", - полагает крупный петербургский политик.

Изображение настолько возмутило Малинковича, что он уже пожаловался в Следственный комитет.

"Хочется пошутить - изображай себя с удочкой и с рыбкой, изображай себя в любом виде, но не касайся великих россиян", - дал он заочный совет оппоненту.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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