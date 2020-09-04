Новое здание Госпиталя для ветеранов войн откроется до конца года

Новый шестиэтажный корпус Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице будет готов к эксплуатации и обслуживанию пациентов в декабре, передает пресс-служба Смольного. Об этом заявил, посетив объект, губернатор Александр Беглов.

"Он рассчитан на 302 койки, но в случае необходимости может быть переоборудован под инфекционное отделение на 400 коек", - рассказал чиновник.

В сообщении подчеркивается, что медицинское учреждение обещает отвечать всем современным технологическим стандартам. В нем разместятся хирургическое и неврологическое отделения, а также будут проводить интенсивную терапию.

По словам Беглова, возведение филиала госпиталя производится "ударными темпами": стартовало оно в начале июля.

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