Милонов ждет наказаний для клиник, занятых пластическими операциями

Петербургский депутат, работающий в Государственной думе, Виталий Милонов нашел новый объект для своей критики и желания законодательного запрета. Его не устраивает деятельность тех медицинских организаций, которые заняты радикальным, по его меркам, изменением внешнего вида соотечественников. Сами соотечественники, идущие на такое, его не устраивают тоже. Для него они, вне всякого сомнения, психически больны.

"Их показывать надо запретить, потому что это демонстрация уродства. Я считаю, что надо ввести административную ответственность для тех салонов, клиник, которые не помогают людям скорректировать свою внешность, а которые занимаются кардинальным изменением внешности", - приводит слова депутата информагентство "Москва".

По твердому убеждению Милонова, личное решение человека об изменении внешности должно быть в меру, которая, по словам Милонова, известна самому Милонову.

"Все должно быть естественным", - заключил политик.

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