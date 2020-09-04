"Путину доложат": Кремлю передали перехваченную белорусской разведкой информацию об отравлении Навального

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что спецслужбы Белоруссии поделились со своими российскими коллегами перехваченной записью разговоров Варшавы и Берлина о якобы сфальсифицированных сведениях об отравлении Алексея Навального, передает ТАСС.

"Они же вчера были переданы. Собственно, вчера, если вы обратили внимание, Лукашенко сказал, что они будут переданы в ФСБ", - пояснил Песков.

Полученные сведения уже анализируются, а содержании переговорах обязательно доложат Владимиру Путину, добавил представитель Кремля. Также чиновник прокомментировал также работу берлинских специалистов.

"Справедливости ради нужно все-таки обратить, наверное, внимание всех, что из омской больницы предоставлялось гораздо больше и гораздо чаще информация о состоянии здоровья больного, чем, например, это делается сейчас из берлинской больницы. <…> Наши врачи себя вели гораздо более транспарентно в отношении информирования и журналистов, и всех заинтересованных, чем это делают немецкие коллеги", - поделился мнением Песков.

Напомним, 2 сентября немецкое правительство оповестило, что военным экспертам удалось обнаружить следы вещества из группы токсинов "Новичок" в организме Навального. На следующий день Александр Лукашенко сообщил, что белорусской разведке удалось перехватить разговор Германии с Польшей, в котором якобы утверждалось о фальсификации информации об отравлении политика.