Мундепы МО "Васильевский" просят Беглова убрать долгострой на улице Беринга

Муниципальные депутаты МО "Васильевский" Алексей Касаткин и Валерия Наумова направили обращение губернатору Петербурга Александру Беглову от лица жителей шести домов на улице Беринга, рассказал ЗАКС.Ру Касаткин. Они просят главу города снести недостроенное и заброшенное здание на их улице - дом 27, корпус 6, литера М.

Мундепы в обращении сообщили, что разрешение на строительство было выдано до 4 ноября 2018 года. Строительство здания не ведется уже более трех лет, уточнили заявители. Они указывают на то, что у их домов нет ни зеленой зоны, ни полноценной детской площадки. По словам Касаткина, местные жители хотят, чтобы недострой снесли и на его месте создали общественное пространство. Кроме этого, мундеп указал на то, что заброшенное здание огорожено забором, которое мешает проходу людей к реке Смоленке.

Мундеп сообщил, что под обращением подписалось 345 человек. в их числе сам Касаткин и его коллега Наумова.

София Саттарова

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