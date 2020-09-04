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15:18

В Петербурге продолжились пикеты в защиту избитого борца с нелегальной торговлей

фото ЗакС политика В Петербурге продолжились пикеты в защиту избитого борца с нелегальной торговлей

У ворот петербургского правительства несколько активистов провели очередную серию пикетов в поддержку покалеченного недавно борца с нелегальной торговлей Александра Виноградова, продолжающиеся всю неделю у различных органов власти. Протестующие по-прежнему считают, что полиция де-факто бездействует, не особо усердствуя в поисках заказчиков и исполнителей нападения, приведшего к серьезным травмам. Кроме того, на плакатах демонстранты выразили поддержку той деятельности, которую практически в одиночку долгое время вел их соратник по гражданскому активизму. На пикетах никого не задержали.

Напомним, что за последнюю неделю Виноградов, известный своими рейдами у станций метро и привлечением внимания полиции к незаконной торговле, пострадал от двух нападений. Сначала его избили арматурой, серьезно повредив ему конечности и "отправив" в Елизаветинскую больницу, а через несколько дней сожгли его личный автомобиль. Оба действия он связывает в единую цепь, считая их местью за его гражданскую деятельность.

Фото: Красимир Врански

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