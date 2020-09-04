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16:15

Der Spiegel: Следы "Новичка" обнаружили в биоматериалах Навального, а также на его бутылке

фото ЗакС политика Der Spiegel: Следы "Новичка" обнаружили в биоматериалах Навального, а также на его бутылке

Присутствие токсина из группы "Новичок" немецкие специалисты нашли в биологических материалах Алексея Навального - крови, моче и образцах кожи, а также на бутылке из-под воды, которую им передали родственники политика, информирует Der Spiegel.

По предварительной версии, Навальный пил из бутылки уже после того, как его отравили.

Напомним, 2 сентября немецкое правительство оповестило, что военным экспертам удалось обнаружить следы вещества из группы токсинов "Новичок" в организме Навального. На следующий день Александр Лукашенко сообщил, что белорусской разведке удалось перехватить разговор Германии с Польшей, в котором якобы утверждалось о фальсификации информации об отравлении политика.

Навальный по-прежнему находится в медикаментозной коме.

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