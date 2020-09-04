На свое развитие Карелия получит свыше 6 млрд рублей из федерального центра

На мероприятии по случаю столетия основания Карелии заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин объявил, что в планы Москвы входит перечислить региону 6,3 млрд на развитие республики, передает ТАСС.
"Это дополнение будет существенным подарком к празднованию 100-летия республики", - произнес чиновник.
Деньги рассчитаны на трехлетний срок.
Впервые автономию Карелия получила в качестве "трудовой коммуны" в 1920 году, тремя годами позже за ней закрепился статус одной из автономных советских республик.